Bütçe dostu OnePlus Nord N300 ile ilgili yeni detaylar geldi! - Son Dakika
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Bütçe dostu OnePlus Nord N300 ile ilgili yeni detaylar geldi!

14.10.2022 12:41
Bütçe dostu OnePlus Nord N300 ile ilgili yeni detaylar geldi!

2021 yılında piyasaya sürülen OnePlus Nord N200'ün halefi N300 FCC veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Amiral gemisi katili olarak adlandırılan modelleriyle ön plana çıkan OnePlus, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde odağını giriş ve orta segmente çeviren Çinli üretici, çok yakında OnePlus Nord N300 modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Son olarak cihazla ilgili yeni detaylar geldi.

OnePlus Nord N300 FCC veri tabanında ortaya çıktı

2021 yılında piyasaya sürülen OnePlus Nord N200'ün halefi N300 FCC veri tabanında ortaya çıktı. Ayrıca bir şirket yetkilisi The Verge'e vermiş olduğu demeçte akıllı telefonun önümüzdeki ay tanıtılacağını ifade etti.

Bütçe dostu OnePlus Nord N300 ile ilgili yeni detaylar geldi!

FCC veri tabanı OnePlus Nord N300 modelinin herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmıyor. Ancak son gelen bilgilere göre telefonda MediaTek bir işlemci, 90 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panel ve 33W şarj hızları karşımıza çıkacak.

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Modelin daha önce Bluetooth SIG sertifikası aldığı da belirtiliyor. Bu noktada üründe Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 802.11ac, and n2/ n25/ n41/ n66/ n71/ n77 5G desteği mevcut olacak.

Bunun dışında fikir verme açısından cihazın selefin OnePlus Nord N200'ün teknik özellikleri şöyleydi;

Ekran: 6.49 inç, 20: 9 en-boy oranı, IPS LCD, 1080 x 2400, 90 HzDonanım: İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480 8nmGrafik İşleme Birimi: Adreno 619Depolama – RAM: 64 UFS 2.1/ 4 GB LPDDR4X bellekKamera: Ana kamera: 13 Megapiksel2. kamera: 2 Megapiksel3. kamera: 2 MegapikselArka kamera video: Full HD@120fpsÖn kamera: 16 MegapikselÖn kamera video: Full HD@30fpsDiğer: Batarya: 5000 mAh, 18W USB-C şarjİşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Oxygen OS 11

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bütçe dostu OnePlus Nord N300 ile ilgili yeni detaylar geldi! - Son Dakika

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