2021 YILINDA TREND '3 ALTIN NOKTA YÖNTEMİ' - Son Dakika

2021 YILINDA TREND '3 ALTIN NOKTA YÖNTEMİ'

12.01.2021 11:46
2021 YILINDA TREND '3 ALTIN NOKTA YÖNTEMİ', System.String[]

Ebru Akel'in sunduğu "Kendine İyi Bak" programına konuk olan Dermatoloji ve İmmünoloji Uzmanı Prof.Dr. Başak Kandi, estetik ve dolgu dünyasındaki son gelişmeleri anlattı. Ebru Akel, programda kendisinin ve izleyicilerin merak ettiği ve 2021 yılında güzellik alanındaki en çok merak edilen 3 altın nokta yöntemi hakkındaki soruları sordu

Prof.Dr.Başak Kandi, 2021 yılında özellikle yüzü değiştirmeden sadece kolejeni uyararak yapılan yüz toparlama işleminin çok konuşulacağını belirterek bu yöntem hakkında bilgiler verdi. Ebru Akel'inde merak ettiği özellikle sanat dünyasındaki ünlüler ve oyuncular arasında yüzü ve mimikleri değiştirmediği için popüler olan yöntemi Kandi şöyle açıkladı: "3 Altın nokta yüz toparlama yöntemi 1 ay ara ile 2 seans uygulanan bir yöntem senede 1 kez tekrarlanıyor.Yüz, boyun toparlama, ince çizgilerin tedavisi ve nemsizlik şikayetlerinde en etkili yöntemlerden biridir.Bahsettiğim insan vücudunda olan kolajeni uyararak yüzü toparlıyoruz"dedi.

Geliştirdiği 3 Altın nokta yüz toparlama yöntemi ve porselen aşı gibi kendine ait teknikleri ile tanınan Prof.Dr.Başak Kandi programda ameliyatsız burun estetiği, dudak dolgusu ve göz altı dolgusu işlemleri için gelen sorularıda yanıtladı.

2021 YILINDA TREND '3 ALTIN NOKTA YÖNTEMİ'

Ebru Akel, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 2021 YILINDA TREND '3 ALTIN NOKTA YÖNTEMİ' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı nedeniyle elektriği kesilen bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı
Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi         
12:04
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı         
11:50
Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek         
11:35
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar         
11:07
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 12:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 YILINDA TREND '3 ALTIN NOKTA YÖNTEMİ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei