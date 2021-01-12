2021 YILINDA TREND '3 ALTIN NOKTA YÖNTEMİ'

Prof.Dr.Başak Kandi, 2021 yılında özellikle yüzü değiştirmeden sadece kolejeni uyararak yapılan yüz toparlama işleminin çok konuşulacağını belirterek bu yöntem hakkında bilgiler verdi. Ebru Akel'inde merak ettiği özellikle sanat dünyasındaki ünlüler ve oyuncular arasında yüzü ve mimikleri değiştirmediği için popüler olan yöntemi Kandi şöyle açıkladı: "3 Altın nokta yüz toparlama yöntemi 1 ay ara ile 2 seans uygulanan bir yöntem senede 1 kez tekrarlanıyor.Yüz, boyun toparlama, ince çizgilerin tedavisi ve nemsizlik şikayetlerinde en etkili yöntemlerden biridir.Bahsettiğim insan vücudunda olan kolajeni uyararak yüzü toparlıyoruz"dedi.





Geliştirdiği 3 Altın nokta yüz toparlama yöntemi ve porselen aşı gibi kendine ait teknikleri ile tanınan Prof.Dr.Başak Kandi programda ameliyatsız burun estetiği, dudak dolgusu ve göz altı dolgusu işlemleri için gelen sorularıda yanıtladı.



