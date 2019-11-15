Son Dakika Haberleri: 2021 yılındaki zirve dünyanın birçok kentinden isimleri İzmir'de toplayacak
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2021 yılındaki zirve dünyanın birçok kentinden isimleri İzmir'de toplayacak

6 saat önce

İzmir, dünyanın kültür alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesine ev sahipliği yapacak.

2021 yılındaki zirve dünyanın birçok kentinden isimleri İzmir'de toplayacak, System.String[]

İzmir, dünyanın kültür alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesine ev sahipliği yapacak.


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kongresinde yapılan seçim sonucunda, birliğin 2021 yılında düzenleyeceği Kültür Zirvesine İzmir'in ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. İzmir bütün kıstaslardan tam puan alarak Rusya'nın Kazan ve Meksika'nın Merida kentlerini geride bıraktı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bizzat katıldığı Güney Afrika'nın Durban şehrinde 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen UCLG Kongresinde İzmir, "Her Yer ve Herkes İçin Kültür" temasıyla başvurduğu süreci başarıyla tamamladı. İzmir'de düzenlenecek zirve nedeniyle 2021 yılında dünyanın her yerinden kültür alanında çalışan üst düzey katılımcılar, İzmir'e gelecek ve şehirde çok sayıda kültürel etkinlik düzenlenecek. UCLG Kültür Zirvesinin bundan önceki üç toplantısı İspanya'nın Bilbao, Kore'nin Jeju ve Arjantin'in Buenos Aires kentlerinde yapılmıştı.


UCLG Kültür Komitesi, sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolünü ön plana çıkaran programlar ve politikaların başlatılması ve uygulanmasında, kültür ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ayrılmaz ilişkinin önemini ortaya koymak için çalışıyor. Kentlerin kültürle ilgili başlıklarda kendilerini değerlendirip, geliştirmesini ve uluslararası platformlarda bu bilgilerin yaygınlaştırılmasını amaçladığı ifade edildi. - İZMİR

Güney Afrika, Meksika, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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