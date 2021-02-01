2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti - Son Dakika

2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti
01.02.2021 01:07
2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti 2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde görülen dolunay görenlerin gözleri kamaştırdı.
2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti
2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde görülen dolunay görenlerin gözleri kamaştırdı.
2021 yılının ilk ayının son dolunayı görülmeye değdi. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolunay görenleri mest etti. O muhteşem anlar ise kameraya böyle yansıdı. Lodosla birlikte temizlenen havayla dolunay daha net bir şekilde görüldü.
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