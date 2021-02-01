2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti - Son Dakika

2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti

2021 yılının ilk ayının son dolunayı mest etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde görülen dolunay görenlerin gözleri kamaştırdı.

2021 yılının ilk ayının son dolunayı görülmeye değdi. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolunay görenleri mest etti. O muhteşem anlar ise kameraya böyle yansıdı. Lodosla birlikte temizlenen havayla dolunay daha net bir şekilde görüldü.