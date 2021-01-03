2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı - Son Dakika

2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı

BURSA - 2021 yılının ilk dolunayı görenleri büyüledi. Dolunayın önüne bir bulut gelinde ortaya eşsiz bir güzel çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

2021 yılının ilk dolunayı Bursa'nın İnegöl İlçesinde görkemli bir şekilde görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesiyle ortaya mest eden görüntüler çıktı. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolayının o güzel anları kameraya böyle yansıdı.