2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı - Son Dakika

2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı
03.01.2021 03:17
2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı 2021 yılının ilk dolunayı görenleri büyüledi.
2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı
BURSA - 2021 yılının ilk dolunayı görenleri büyüledi. Dolunayın önüne bir bulut gelinde ortaya eşsiz bir güzel çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
2021 yılının ilk dolunayı Bursa'nın İnegöl İlçesinde görkemli bir şekilde görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesiyle ortaya mest eden görüntüler çıktı. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolayının o güzel anları kameraya böyle yansıdı.
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