2021 yılının ilk ilçe müftüleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te ocak ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Osmaneli ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığındaki 2021 yılının ilk ilçe müftüleri toplantısına İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ve ilçe müftüleri katıldı. Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, pandemi sürecinde aile eğitimleri, yeni yürürlüğe giren din hizmetleri genelgesi, Kuran'ı Kerim eğitim programı, D.İ.B Uluslararası Hac Sempozyumu yapılması ve diğer konular görüşüldü. - BİLECİK