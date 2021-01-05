2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi - Son Dakika

2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi

05.01.2021 15:44

2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'nda üretilen 2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına konuldu.

2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi

YOZGAT - Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'nda üretilen 2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına konuldu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, 2007 yılında kurulan Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Vali Polat, Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den keklik üretimi hakkında bilgi aldı. 2020 yılı itibariyle üretimi yapılan 15 bin kınalı kekliğin 23 ilde doğaya salındığını söyleyen Vali Polat, 2021 yılının ilk keklik yumurtalarını kuluçka makinasına koydu. Kuluçka makinasına konulan 616 adet yumurtadan çıkan keklikler 5 ay sonra doğaya salınacak.

2007 yılında kurulan üretim tesisinde bu güne kadar 156 bin kınalı keklik ve 30 bine yakın da beç tavuğu üretildiğini söyleyen Vali Polat, "Bugünde tesisimizi ziyaret ederek kuluçkaya ilk yumurtalarımızı koyduk. Yaklaşık 5 ay sonra bu kekliklerin doğaya salımını hep beraber yapacağız. Doğal yaşamda dengeyi korumak için geçen sene 15 bin kınalı keklik yetiştirildi ve 23 ile dağıtımı yapıldı. Yozgat'ta da doğaya yaklaşık 2-3 bin civarı kınalı keklik saldık. Bu yıl da 15 bin civarı keklik üretim hedefimiz var. Umarım kuluçka makinasına koyduğumuz yumurtalarda yüzde yüz verim olur. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Avcılara da uyarılarda bulunan Yozgat Valisi Polat, doğal dengenin korunması için kınalı kekliklerin önemini hatırlattı.

Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Vali Polat'a İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz eşlik etti.

2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi
2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi
2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi
2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi

Yozgat, Tarım, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 yılının ilk keklik yumurtaları kuluçka makinasına girdi - Son Dakika


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