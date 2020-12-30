2021 yılının planmasını yaptılar - Son Dakika

2021 yılının planmasını yaptılar

30.12.2020 17:21
2021 yılının planmasını yaptılar, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Yol Yapım, Onarım Daire Başkanlığı ile toplantıda bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Yol Yapım, Onarım Daire Başkanlığı ile toplantıda bir araya geldi. Asfalt ve trafik işaretleri uygulamalarının koordineli bir şekilde yürütülmesinin devam etmesi noktasında yapılan toplantıda, 2021 yılında planlanan çalışmaların değerlendirmeleri de yapıldı.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, trafik hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinin devam etmesi noktasında toplantı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ın başkanlık ettiği toplantıda Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve şube müdürleri yer aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlıklarının koordineli bir şekilde yürüteceği çalışmalar görüşüldü. 2020 yılında Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın il genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen trafik işaret uygulamalarının da görüşüldüğü toplantıda, 2021 yılında planlanan çalışmaların değerlendirmeleri de yapıldı. - MANİSA

2021 yılının planmasını yaptılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 yılının planmasını yaptılar - Son Dakika


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