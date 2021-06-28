2021 Yks Çerkezköy'de Başarılı Bir Şekilde Tamamlanmıştır Yeni - Son Dakika

NKÜ - Haberler2021 YKS TYT Oturum 9417 aday, AYT Oturum 6323 aday ve YDT Oturum 420 aday sınava girmiştir. Sırasıyla 39, 28 ve 3 okul binası oturumlarda kullanılmıştır. Çerkezköy ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü olarak, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gereken bütün önlemleri alan başta Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı İlçe Kaymakamımız Sayın Atilla Selami ABBAN'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca İlçe Belediye Başkanlığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Nüfus Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Kapaklı ve Saray İlçesinden, İlçemizde sınava girecek olan öğrencilerin koordinasyonunda destek veren Kapaklı İlçe Kaymakamlığına ve Saray İlçe Kaymakamlığına, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Dünyamızın ve Ülkemizin etkilendiği Covid-19 Salgınında ön saflarda mücadele eden ve bu zorlu süreçte dahi bize destek veren İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Olcay PALAK'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca, Saray İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Desteklerini esirgemeyen Çetin Group'a çok teşekkür ederiz. Sınavın icrasında görev alan Bina Sınav Sorumlularına (BSS), Bina Sınav Sorumlusu Yardımcılarına (BSSY), Bina Yöneticilerine (BY), Salon Başkanlarına (S) ve Gözetmenlere (G), özellikle teşekkürü bir borç biliriz. Doç. Dr. Erdinç UZUN