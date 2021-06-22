2021 Yks Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

2021 Yks Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı Yapıldı
22.06.2021 15:04
2021 YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı YapıldıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik toplantı düzenlendi.
2021 YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı YapıldıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik toplantı düzenlendi. İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Dereci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkan Vekili Vecdi Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Güleç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiseri Uğur Kaya, İlçe Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, İlçe Nüfus Müdür Vekili Sabri Aslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Vecdi Yıldırım ve ÖSYM Temsilcisi Prof. Dr. Ali Seyrek katıldı. Yapılacak olan YKS'nin başlangıcından bitimine kadar yürütülecek çalışmalar ile sınav sürecinin sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gerekli tedbirlerin sağlanması ve sorunsuz bir şekilde sınav sürecinin geçmesi ile ilgili gerekli görüşmeler yapıldı.
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