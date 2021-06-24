2021-Yks Sınavında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması - Son Dakika

2021-Yks Sınavında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.

26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire ve Torbalı İlçe Nüfus Müdürlükleri 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00; 27 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-15: 30 saatleri arasında açık tutulacaktır.

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