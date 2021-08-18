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2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos - Son Dakika

2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos

18.08.2021 20:07

2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos -ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi: "Öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri devam ediyor.

2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos

-ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi: "Öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz"

ÇANKIRI - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, aday öğrencilere çağrıda bulunarak, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni tercih etmelerini istedi.

YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 20 Ağustos Cuma saat 23.59'a kadar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi web sitesinden tercihlerini yapabilecek.

"Dijital ve basılı eserlere rahatlıkla ulaşılabilir"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, adayların ÇAKÜ üniversitesini neden tercih etmeleri gerektiğini şu şekilde sıraladı:

"Üniversitemizi tercih etmenizdeki nedenleri sıralayayım; biz öğrenci merkezli bir üniversite anlayışına sahibiz. Öğrencilerimizin sosyal donatı alanlarında rahatlıkla vakit geçirebileceği, çeşitli spor faaliyetlere katılabileceği aynı zamanda beraberce çeşitli etkinlikler düzenleyebileceği bir alana sahibiz. Üniversitemiz kütüphanecilik konusunda Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer almakta. İnteraktif bir ortam içerisinde hem dijital hem basılı eserlere çok rahat bir şekilde ulaşabilmekte ve aynı zamanda 7 gün 24 saat orada ders çalışabilmekte. Öğrencilerimize alt yapısı son derece iyi olana araştırma merkezlerinin yoğun olduğu fen ve mühendislik alanlarının tercih etmelerini bekliyoruz."

"Son trendimiz; Diş Hekimliği Fakültesi"

Üniversitenin alt yapı ve laboratuvar imkanlarının üst düzeyde olduğunu ifade eden Çiftçi, "Aynı şekilde Türkiye'de bölüm ve program bazımda ikinci olan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bekleriz. Hukuk Fakültesi, İç Anadolu Bölgesi içerisinde en fazla öğrenciye sahip olan fakültelerden biri. Son trendimiz; Diş Hekimliği Fakültesi ise hem nitelikli öğrenci yetiştirme adına hem de bölgeye sağlık hizmeti verme adına son derece gayretli ve emin adımlarla ilerliyor. Edebiyat Fakültemizde çok çeşitli bölümlerimiz var. Geleceğin tarihçilerini, edebiyatçılarını, sosyologlarını, psikologlarını yetiştirecek bir azim ve gayret içerisinde bekliyorlar. Aynı şekilde bilginin teknolojiye dönüşüm noktası olan mühendislik fakültesinde ise hocalarımız alt yapı ve laboratuvar imkanlarımız ile sizlere hizmet vermeyi bekliyoruz" dedi.

"Erasmus programlarında Türkiye 2.'si"

Erasmus programlarında Türkiye ikincisi olduğunu belirten Çiftçi, "ÇAKÜ sürekli büyüyen ve gelişen bir üniversite profiline sahip. Her yıl öğrenci sayısını artırarak kendini ortaya koyan bir üniversite. ÇAKÜ'de özelikle Erasmus programlarında Türkiye 2.si olan bir proje hareketliliği söz konusu. Öğrencilerimiz 32 ye yakın ülkede 60a yakın üniversitede hem eğitim görmeye hem de eğitim verme aynı zamanda staj yapma imkanına sahip. Dolayısıyla uluslar arası profili yüksek olan bir üniversitemiz var. Aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinden değişik farklı kültürlerden gelen 3 binin üzerinde uluslar arası öğrencimiz mevcut. Dolayısıyla Çankırı hem medeniyetimizin merkezinde hem aynı zamanda dünyanın merkezinde kendini konumlandırmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Üniversitemiz, Çankırı'nın bütün kültürel miraslarına sahip çıkıyor"

Tarihle iç içe araştırma ortamları sağlayan ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesinde Anadolu'nun ilk Darül Hadisi olan Taşmescidde öğrencilere hadis merkezinde eğitim verdiğini dile getiren Çiftçi, "Üniversitemiz, Çankırı'nın bütün kültürel miraslarına sahip çıkıyor. En son olarak Selçuklu döneminde yapılmış Taşmescid dediğimiz yerde ve Anadolu'nun ilk Darül hadisi olan Mevlevi hanesi olan yerde Darül Hadis İslam Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş bulunuyoruz. Bu merkezde öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik destek sağlamakta aynı zamanda dünyaya açılan bir pencere olarak görmekteyiz. Yine şehir merkezinde imarethane medresesi dediğimiz üniversitemize tahsis edilen son derece tarihi ve etkisi yüksek olan yerlerimizde eğitim vermeye devam ediyoruz. Dil eğitim merkezinde alanında uzman aynı zamanda bir çok yabancı ülkeden getirdiğimiz hocalarla öğrencilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. İslami ilimler fakültemiz trendi fazla olan öğrenci sayısı fazla olan bir birimimiz. Özellikle İslami ilimler alanında kendini yetiştirecek uluslar arası öğrencilere de ev sahipliği yapmakta. Bu nedenle sahip olduğumuz Türk İslam medeniyetini, biz gelecek nesillere aktarma gayreti içerisindeyiz. Bu yönleriyle tüm öğrencilerimizi Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne bekliyoruz" ifadesini kullandı.

2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos
2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos
2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos
2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Çankırı, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos - Son Dakika


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