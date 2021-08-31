'ADAYLARIN YÜZDE 85,80'İ YERLEŞTİ'
ÖSYM Başkanı Aygün, adayların tercih sırasına göre yükseköğretim programlarına yerleşme oranlarıyla ilgili de, "2021- YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1'inci tercihine, yüzde 14,41'i 2'nci tercihine, yüzde 10,09'u 3'üncü tercihine yerleşmiştir" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (2) - Son Dakika