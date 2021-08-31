YKS sonuçlarına göre bu sene iki "Ek Yerleştirme" yapılacak - Son Dakika

2021- YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki "Ek Yerleştirme" yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yerleştirme sonuçlarını duyurduğu paylaşımında, "2021-YKS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-3 ve Tablo-4 osym.gov.tr/TR,21287/2021- adresimizde yayımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

BU SENE İLK KEZ "EK YERLEŞTİRME"

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki "Ek Yerleştirme" yapılacak. 1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. 2. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 1. Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı (140, 150) aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı (170, 180) aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.

(Utku Şimşek/İHA)