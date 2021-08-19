Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: AA
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