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2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

19.08.2021 15:07
2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yabancı Dil Sınavı, YÖKDİL, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika


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