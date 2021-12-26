2021 Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni

İstinye Üniversitesi 2021 Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni; İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Olgun, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel, akademisyenler ve yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin katılımıyla 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Topkapı Kampüs Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, üniversitenin lisansüstü programları ve enstitülerin gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Lisansüstü programların tüm eğitim sürecinde bambaşka bir boyut olduğunu belirten ve mezun olan yüksek lisans mezunlarını tebrik eden Prof. Dr. Erdal Karaöz, üniversite olarak enstitüler konusunda ciddi bir emekle hızla yol aldıklarının üstünü çizdi.

Gerçekleştirdiği konuşmada mevcut programlar hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Olgun, bünyelerinde bulunan lisans üstü programlarla insanlığın sorunları üzerine çözüm üretecek bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Törende söz alan ve açılması hedeflenen lisansüstü programlarla ilgili hedeflerini dinleyicilerle paylaşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel, Türkiye'deki yüksek lisans eğitimini istatistikler üzerinden tüm detaylarıyla anlattı.