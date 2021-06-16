"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" Açılış Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" açılış programı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile gerçekleşen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Vali Aydın Güçlü İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Şevval Avan, Yunus Emre'nin 'Bir Kez Gönül Yıktın İse' adlı şiirini okudu.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül'ün Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan Yunus Emre ile ilgili yaptığı konuşma sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan kürsüye geldi.

Yunus Emre, Türkçemizin Zaferidir

Vali Ayhan, Yunus Emre'nin Türkçemizin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Türkçenin medeniyet, edebiyat, sanat dili olabileceğini değil, olduğunu ispatlar şiirleriyle. İçinde yer aldığı dini tasavvufi halk edebiyatının soyut, karmaşık konularını bile o kadar güzel, kolay anlaşılır, etkili ve bilgece dile getirir ki hem kendi gönül ve fikir zenginliğini hem Türkçemizin zenginliğini gösterir asırlar öncesinden. Vefatının 700. yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma yılları arasına alınması, Cumhurbaşkanlığımızın da 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe' yılı ilan etmesi, onun gönüllerdeki haklı ve üstün yerini bizlere çok açık göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Sahip Olunan En Büyük Zenginliklerimizden Biri de Şüphesiz Dilimizdir

"Biz, Yunus Emre'nin bize kattığı her güzellikten ve değerden azami derecede istifade etmekle mükellefiz" diyen Vali Ayhan, "Bu değerler bütününü erken yaşta tanıyan, yaşayan, yaşatan gençlerimizin hakim olduğu bir dünyada huzur bulmak, barış, sevgi, hoşgörü içinde kardeşçe yaşamak muhakkaktır. Sahip olunan en büyük zenginliklerimizden biri de şüphesiz dilimizdir. Dilimiz geçmişe açılan kapımız, geleceği gösteren penceremizdir. Ses bayrağımızdır" dedi.

"Bizim Yunus" ile Hemhal Olacak, Türkçemiz ile Sesimizi Geleceğe Ulaştıracağız

Bu yıl merkez ve ilçelerde birçok kurumun katkılarıyla konserlerden söyleşilere, bilimsel toplantılardan tiyatro gösterilerine hemen her alanda 300'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirileceğini anımsatan Vali Salih Ayhan, "Dünya Dili Türkçemiz ile sesimizi geleceğe ulaştıracak, 'Bizim Yunus' ile hemhal olacağız. Yunus Emre ve Türkçe Yılı Etkinlikleri kapsamında Valiliğimiz olarak bir üstat Nihat Sami Banarlı'nın "Türkçe'nin Sırları" kitabının özel basımını gerçekleştirdik. Bununla birlikte Kültür Tanıtım A. Ş'mizin yayınevi olan SVS Yayınlarından Özlem Şeker ve Özgür Karagöz hocalarımızın çalışmasıyla Yunus Emre'nin hayatının ve seçme şiirlerinin yer aldığı "Gelin Tanış Olalım" kitabımızı bastırdık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz kurmuş olduğu Kitap Talep ve Takip Sistemiyle bu kitaplarımızı ortaokul ve lise öğrencilerimizle buluşturacağız. Yaz tatili dönüşü düzenleyeceğimiz yarışmalar ile öğrencilerimizi ödüllendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Recep Toparlı ve Prof. Dr. Hüseyin Akkaya'nın hitaplarının bulunduğu programda, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği'nce kaside ve ilahi dinletisinde bulunuldu.

Program, emeği geçenlere Vali Salih Ayhan tarafından teşekkür plaketi verilmesi ile son buldu.