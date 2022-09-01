Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı

01.09.2022 15:10

Yargıtay'da gerçekleştirilen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nden konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarına eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden FETÖ ve uzantılarının devam eden yargılamalar nedeniyle Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca bir konuşma yaptı.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kürsüde önemli mesajlar veren Akarca, "Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak, adaletin hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde tesis edilmesi için fedakarca görev yapan, başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, adalet sistemimiz içerisindeki tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtay'ımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

"FETÖ NEDENİYLE YARGIMIZI KARALAMA FAALİYETLERİ YOĞUNLUK KAZANDI"

Yargıtay Başkanı Akarca, FETÖ davalarına eleştirenlere ilişkin de önemli mesajlar verdi. Akarca, "Son yıllarda yargıyı etkileme girişimlerine siyasi niteliği ağır basan uluslararası bir boyut da eklenmiştir. Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden FETÖ ve uzantılarının devam eden yargılamalar nedeniyle Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır. Bir devlet ve toplum düzeninde insan için iyi olan ne varsa ancak adaletle sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı: Türkiye'ye hayırlı olsun Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı: Türkiye'ye hayırlı olsun İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI BOYLU: İSTİNAF MAHKEMELERİ BAŞARILI İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI BOYLU: İSTİNAF MAHKEMELERİ BAŞARILI

Mehmet Akarca, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement