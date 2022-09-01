Edirne'de adli yıl düzenlenen törenle başladı - Son Dakika
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Edirne'de adli yıl düzenlenen törenle başladı

01.09.2022 16:54
Edirne'de adli yıl düzenlenen törenle başladı

2022-2023 Adli Yıl açılışı nedeniyle hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin katılımıyla Edirne'de tören düzenlendi.

2022-2023 Adli Yıl açılışı nedeniyle hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin katılımıyla Edirne'de tören düzenlendi.

Edirne'de 2022 - 2023 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk meydanında bir araya gelen hakim, savcı, avukat ve adliye personeli tören öncesi hazır bulundu. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenklerin sunumuna geçildi. Çelenk sunumunun ardından günün anısına konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne'de görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlara kusursuz bir adalet hizmeti sağlamak, adalete olan güveni daha da yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin etmenin yargının en temel amacı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, tüm yargı çalışanlarının bu amaç doğrultusunda özveriyle görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Edirne Adliyesi olarak, geçen yıl, tüm adalet hizmetlerinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren hakim, cumhuriyet savcısı, adliye personeli ve avukatlar sayesinde verimli bir adli yıl geçirdiklerini hatırlatan Çakmak, yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına, çalışanlarına ve adalet bekleyen tüm yurttaşlara hayırlı olmasını diledi.

Liyakat kavramının çok önemli olduğunu belirten Edirne Baro Başkanı avukat Tacettin Sivrikaya ise yeni adli yılın, ülke, yargı camiası ve tüm yurttaşlar için hayırlı olmasını diledi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de adli yıl düzenlenen törenle başladı - Son Dakika

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