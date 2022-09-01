Oltu Adliyesi'nde yeni Adli Yıl açılışı gerçekleştirildi

2022-2023 Adli Yılı Oltu Adliyesi önünde gerçekleştirilen törenle birlikte başladı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Oltu Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Han ve Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir'in konuşmasıyla devam etti.

2022-23 Adli Yılı açılış konuşmasını yapan Oltu Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Han, "Adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade eder, aramızda olduğunuz için teşekkür ederim.

Öncelikle kahraman ordumuzun tarihe altın harflerle yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Yeni adli yılın, adalete olan inancın güçlendiği, yargıya olan güvenin tam anlamıyla sağlandığı bir yıl olmasını diliyorum.

Bugün tüm adliyemizin duruşma salonlarında Adalet Mülkün Temelidir sözü yazılır. Bu veciz söz ile vurgulanmak istenen aslında devletin sadece temelinde değil her alanında ve her noktasında adaletin olmasıdır. Şu halde adalet devletin esasıdır. Adalet hizmetinin yerine getirilmesinde millet adına karar verme yetkisi olan hakim ve savcılar da bu durumda devletin temel taşlarını oluştururlar. Biz bu yargı mensupları adaletin devletin esası olduğunu bu noktada üzerimize düşen vazife ve sorumluluğun bilincinde tamamen tarafsız ve bağımsız olarak bu aziz millete hizmet etmek ve Türk yargısına hak ettiği itibarı kazandırmak için çalışmak gerektiğinin farkındayız. Bu duygular içerisinde yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesini milletimize ve tüm insanlığa özgürlük adalet ve barış getirmesini, hakim savcı, avukat meslektaşlarımıza, tüm mesai arkadaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir ise "Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk getimesini temenni ediyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, hain terör saldırılarında hayatını kaybeden yargı şehitlerini, polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Devlet ve millet kaynaşmasına son derece pozitif katkıları olduğunu düşündüğüm ve yakın zamanda kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da ayrıca kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur getirmesini temenni ediyorum. Millet adına karar vermeye yetkili iki kurum vardır. Birincisi TBMM, ikincisi ise bağımsız yargıdır. Bu noktada yargı gücünü milletten alır. Gücünü milletten alan yargı aynı zamanda milletimizin de hizmetindedir. Milletten kopuk bir yargı, halkın değer yargılarından uzak bir yargı gücünü milletten nasıl alacaktır? Hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımdan ve mesai arkadaşlarımdan devletimizin güler yüzünü milletimize göstermek, yargı millet arasındaki güven ortamının oluşturulmasını sağlamak adına gösterilen gayretin artarak devam etmesini rica ediyorum. Biz kavga değil dayanışma için varız. Birlikte fikir üretmek, Türk yargısını daha ileri götürmek için varız. Bunun için yargı paydaşları ve yargı dışındaki kurumlarla her türlü dayanışma ve işbirliğine hazırız. Bu sorumluluk altında devletin ve toplumun yargıdan beklentilerinin farkındayız. Bu bilinçle hareket ederek yargının tüm paydaşlarına seslenmek istiyorum. Yargıyı hep beraber gelin onurlu ve saygın bir yere taşıyalım. Toplum ve devlet bizden bunu beklemektedir. Yeni adli yılın milletimize, fedakarca görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adli yıl açılış programına, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Cumhuriyet Basşavcısı Mustafa Küçükbekir, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serdar Tekin, Oltu Jandarma Komutanı Kd. Başçavuş Aydın Sarı, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Oltu'da görev yapan avukatlar, Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ile adliye personeli katıldı.

Tören, verilen kokteylle birlikte son buldu. - ERZURUM