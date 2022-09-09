Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sağlıklı şekilde başlaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda okulların açılacağı ilk günlerde trafikteki yaşanılacak problemler gündemdeydi.

Akşener'in Dinlediği Ayakkabıcı: 'Ayakkabıyı 150 Liraya Alıyoruz, Sabah Kalkıyoruz 250 Lira Olmuş. Ne Yapacağımızı Biz de Bilmiyoruz'

Kaynak: DHA

Can Akın Çağlar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA ALINACAK TEDBİRLER AÇIKLANDI - Son Dakika

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