Minikler için ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Minikler için ilk ders zili çaldı

06.09.2022 11:53
Minikler için ilk ders zili çaldı

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı kapsamında anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik Uyum Haftası dün başlamıştı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı kapsamında anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik Uyum Haftası dün başlamıştı. Dün okullarda yapılan toplantılarda velilerin bilgilendirilmesinin ardından bugün minikler için ilk ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, Uyum Haftası çerçevesinde yüz yüze eğitime başladı. Dün 'Uyum Haftası' kapsamında çocuklar velileri ile birlikte okullara alınmış ve velilere bilgilendirme sunumları yapılmıştı. Bugün ise minikler için ilk ders zili çaldı. Anasınıfı ve ilkokula başlayacak olan öğrenciler okullarına geldi ve 'Uyum Eğitimleri'ni görmeye başladı. Eyüpsultan'da bulunan bir okulda da sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Okula başlamanın heyecanını yaşayan minikler aileleriyle birlikte okullarının yolunu tuttu. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte minikler sınıflarına alındı. Okulun ilk günü heyecanını yaşayan Meryem Baloğlu, "6 yaşındayım. Birinci sınıfa başlıyorum. Benim bugün yeni arkadaşlarım olacak. Suluğumu da yeni aldık. Derslerime çalışacağım. Çok heyecanlıyım" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM, ÇOK MUTLUYUM"

Çocuğundan daha heyecanlı olduğunu dile getiren veli Zeynep Türetken, "Çok şükür, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum. İnşallah daha başarılı günleri olur. Kızım bugün birinci sınıfa başlıyor. Dün biraz zorluk çıkardı, ağladı. Yanında durdum bir süre. Bugün ise bıraktım okula ve çıktım. Okula girdi çok şükür. Ben ondan daha heyecanlıyım. Şimdi okula bıraktım, uyum haftası olduğu için saat 11.30'da alacağım" diye konuştu.

"KARDEŞİMDEN DAHA ÇOK HEYECANLIYIM"

Kardeşini okula getirmenin mutluluğunu yaşayan Ayşe Ceylin Atilla, "Annemle birlikte kardeşimi okula getirdik. Kardeşim çok heyecanlıydı. Bugün ilkokula başladı. Ona öğretmeninin sözünü dinlemesini söyledim. Ben kardeşim için heyecanlıyım hatta ondan daha çok heyecanlıydım" dedi.

(Gülşah Kahveci - Furkan Duman/İHA)

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Uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okullara geldi Uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okullara geldi İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı İzmir ve Manisa'da uyum haftası kapsamında dersler başladı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minikler için ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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