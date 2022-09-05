2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk haftasında Velilere "Uyum Süreci" eğitimi verildi - Son Dakika
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2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk haftasında Velilere "Uyum Süreci" eğitimi verildi

05.09.2022 21:54
2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk haftasında Velilere "Uyum Süreci" eğitimi verildi

- 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk haftasında Velilere "Uyum Süreci" eğitimi verildi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının 1.döneminde okula başlayacak anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerin velilerine yönelik "Uyum Eğitimi" başladı.

- 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk haftasında Velilere "Uyum Süreci" eğitimi verildi

İSTANBUL - 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının 1.döneminde okula başlayacak anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerin velilerine yönelik "Uyum Eğitimi" başladı. Çocukları okula başlayacak olan velilere, öğretmenler tarafından eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk döneminde okula başlayacak anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin velilerine ilk haftada eğitim verilecek. Programın temel amacının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen program çerçevesinde velileri bilinçlendirmek ve çocuklarına yardımcı olabilecekleri konularda gerekli uyarıları yapmak olduğu öğrenildi. İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda da velilere, öğretmenler tarafından uyum eğitimi verildi.

"Uyum Süreci" 1 hafta devam edecek

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre anaokulu ve 1. sınıflar için 1. gün okullara sadece veliler, 2. gün veliler ile çocuklar 2 grup halinde, 3. gün 2 grup halinde sadece çocuklar, 4. ve 5. gün ise bütün çocukların okula geleceği öğrenildi.

"Şu anda çok heyecanlı"

Kardeşi ile okula başlayan Tuna Okumuş, "Kardeşim çok heyecanlıydı. Sabah yatakta zıplıyordu. Heyecanlı olduğu her halinden belli oluyordu. Şu anda çok heyecanlı. Okula gitmek istiyor" dedi.

"Yeni arkadaşlarım olacak"

Okula ilk başlayan Yusuf Ali Dilmaç, "Çok heyecanlıyım birinci sınıfa başlayacağım için yeni arkadaşlarım olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet, heyecanlıydım" şeklinde konuştu.

"O günlere dönmüş oldum"

Eski günlere döndüğünü söyleyen veli Emre Süer, "Bende çocuğum kadar heyecanlıyım. Çünkü bizimde çocukluk dönemimizde böyle etkinlikler yapılıyordu. O günlere dönmüş oldum. Herkes için hayırlısı olsun. Bu tarz etkinlikler güzel. Bizlerinde bu programa dahil edilmesi iyi olmuş" ifadelerini kullandı.

"Velilerin dahil edilmesi güzel oldu"

Bu programa velilerinde dahil edilmesinin güzel olduğunu söyleyen Sema Süer, "Velilerin bu uyum sürecine dahil edilmesi daha etkili. Çocukların daha hızlı bir şekilde adaptasyon sürecini sağlayacak. Biz çocuklardan daha heyecanlıyız. Pandemi sürecinde veliler geri kaldı. Velilerin dahil edilmesi güzel oldu" cümlelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk haftasında Velilere 'Uyum Süreci' eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk haftasında Velilere "Uyum Süreci" eğitimi verildi - Son Dakika
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