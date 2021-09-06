2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

TÜRKİYE ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Karara göre, ekonomik büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 9 olarak ifade edilirken, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

Yayımlanan Orta Vadeli Programda; enflasyonun bu yıl yüzde 16,2, 2022 için yüzde 9,8, 2023 için yüzde 8, 2024 için yüzde 7,6 olarak tahmin edildiği belirtildi. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022'de yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.İŞSİZLİĞİN 2024'TE YÜZDE 10.9'A DÜŞMESİ TAHMİN EDİLİYORProgramda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 12,6 olacağı öngörülürken, gelecek yıl hedefi yüzde 12, 2023 yılı için yüzde 11,4 ve 2024 için ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

İhracatın, 2021 sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022'de 230,9 milyar dolar, 2023'te 242 milyar dolar, program sonunda 255 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2021 sonunda 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2022'de 282,7 milyar dolar, 2023'te 294 milyar dolar, 2024'te de 309 milyar dolar olması öngörüldü.