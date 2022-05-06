2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

06.05.2022 12:48
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Çin'in Hangcou kentinde eylülde düzenlenmesi planlanan 2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Çin'in Hangcou kentinde eylülde düzenlenmesi planlanan 2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Asya Olimpiyat Konseyinden (OCA) yapılan açıklamada, 10-25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan 19. Asya Oyunları'nın, daha sonra açıklanacak yakın tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.

Konseyin web sitesinde yer alan açıklamada, Çin Olimpiyat Komitesi ve Hangcou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi ile yapılan değerlendirmelerde, tarafların "salgın durumunu ve organizasyonun büyüklüğünü dikkate alarak" söz konusu karara vardığı belirtildi.

Daha önce ertelenen, Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edildi. Sonraki Gençlik Oyunları'nın, planlandığı gibi 2025'te Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacağı kaydedildi.

Erteleme ve iptal kararları, OCA'nın Taşkent'te yapılan İcra Kurulu toplantısında alındı.

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Çin'de düzenlenecek 2022 Asya Oyunları ertelendi Çin'de düzenlenecek 2022 Asya Oyunları ertelendi Oca, 19. Asya Oyunları'nın Ertelenmesine Karar Verdi Oca, 19. Asya Oyunları'nın Ertelenmesine Karar Verdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Eylül, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika


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