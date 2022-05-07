2022 Avrupa Uyuşturucu Pazarları Raporu "Kokain" modülü yayımlandı - Son Dakika

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Avrupa Birliği Kanun Uygulama İşbirliği Ajansı (EUROPOL) ortaklığında, 2020 yılı verileriyle hazırlanan 2022 Avrupa Uyuşturucu Pazarları Raporu "Kokain" modülü yayımlandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından rapora ilişkin yaptığı paylaşımda, 2020 yılı Avrupa Birliği (AB) perakende kokain pazar değerinin en az 10,5 milyar avro olduğunun tahmin edildiği belirtilerek, bu miktarın tüm yasa dışı uyuşturucu pazarının üçte birine denk geldiği bilgisine yer verildi.

Raporda, Avrupa'da 2017 yılından bu yana, özellikle deniz limanlarında her yıl rekor miktarlarda kokain ele geçirildiği aktarılarak, "2020'de şimdiye kadar raporlanan en yüksek miktar olan 214,6 ton kokain ele geçirilmiştir. Ön veriler halihazırda raporlanan 240 tonluk kokain yakalamaları ile 2021 yılı toplamının daha da yüksek olacağını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

En yüksek miktarlarda kokainin, Belçika, Hollanda ve İspanya limanlarında ele geçirilmeye devam edildiği belirtilen raporda, Avrupa'nın farklı limanlarında artan yakalamaların, suç gruplarının kaçakçılık faaliyetlerini kokain risk algısının daha az yoğunlukta olabileceği limanlara doğru genişlettiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Raporda, 2020 yılında Belçika'da 70 ton, Hollanda'da 49 ton ve İspanya'da 37 ton ele geçirilen kokainin Avrupa genelinde ele geçirilen toplam kokain miktarının yüzde 73'üne karşılık geldiği belirtilerek, İtalya'da 13,4 ton Fransa'da 13,1 ton Almanya'da 11 ton ve Portekiz'de de 10 ton kokain yakalandığı bilgisine yer verildi.

Raporda geleneksel olarak kokain kaçakçılığı ve kullanımı ile ilişkilendirilmeyen Doğu Avrupa ülkeleri Yunanistan'da 1,8 ton Bulgaristan'da 1 ton Polonya'da 3,9 ton ve Türkiye'de ele geçirilen 2 ton kokainin rekor seviyelerde yakalamalar olduğu kaydedildi.