2022, Bursa'nın yılı olacak - Son Dakika

2022, Bursa'nın yılı olacak

20.05.2021 19:06
2022, Bursa'nın yılı olacak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köşe yazarlarıyla bir araya geldiği programda, hizmet ve yatırımlar anlamında 2022 yılının dev projelerle Bursa'nın yılı olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köşe yazarlarıyla bir araya geldiği programda, hizmet ve yatırımlar anlamında 2022 yılının dev projelerle Bursa'nın yılı olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez gazete yazarlarıyla bir araya geldi. Dobruca'daki sosyal tesislerde gerçekleştirilen buluşmada Büyükşehir'in projeleriyle ilgili gazetecileri bilgilendiren Başkan Aktaş, 2022'nin Bursa'nın hizmet ve yatırımlarda kırılma yılı olacağını ifade etti. 1050 Konutlar ve Sıcaksu bölgeleri için planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları ile farklı birkaç projenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yarın kamuoyuna açıklanacağını belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılının başında Emir Sultan-Yeşil bölgesiyle ilgili dev bir projeye start vereceklerini söyledi. Şehir merkezindeki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önümüzdeki yıl 'hükümetin sağladığı hibe ve kredilerle birlikte' hız kazanacağına işaret eden Başkan Aktaş, her açıdan yaşanabilir bir Hanlar Bölgesi hayal ettiklerini, tarihi aksı bütünüyle ortaya çıkartacak faaliyetlerin ise 'inşaat dahil' 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanacağını ifade etti. Başkan Aktaş, yazarlarla olan buluşmasında Türkiye gündemini meşgul eden gri pasaport olayına da değindi ve görev süresi tamamlandığında nasıl bir Bursa hayal ettiğine dair düşüncelerini dile getirdi.

Projeler birbiri ardına hayata geçecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da faaliyet gösteren gazete yazarlarının gündemle alakalı sorularına da cevap verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un akşam saatleri itibariyle Bursa'ya geleceğini ve 1050 Konutlar ile Sıcaksu bölgelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna yeni açıklamalarda bulunacağını kaydeden Başkan Aktaş, yapılan planlamaya bağlı olarak Bursa'da yatay dönüşüm gerçekleşeceğini, hükümetin kredi ve hibe desteklerinin de bu anlamda sürükleyici olacağını ifade etti. Konuşmasında Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalara da değinen Başkan Aktaş, tarihi akstaki gerçekleşme oranının yüzde 30'larda olduğunu, projede 2022 yılı sonu itibariyle kesin sonuç alma hedeflerinin bulunduğunu kaydetti. Yaşanabilir bir Hanlar Bölgesi hayali doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin tüm varlığıyla elini taşın altına koyduğunu, Zafer Plaza'daki yüzde 19.3'lük hissesinden bile bu anlamda vazgeçebileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Yerli ve yabancı turistler için her anlamda yaşanabilir, hemşerilerimizin keyifle vakit geçirip alışveriş yapacakları bir Hanlar Bölgesi planlıyoruz" dedi.

Başkan Aktaş, sohbet toplantısında, Bursalıları heyecanlandıracak güzel bir projeye daha adım atmanın arifesinde olduklarını dile getirdi. 2022 yılı başında Emir Sultan-Yeşil hattıyla ilgili çalışmaları başlatacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Cuma namazı için Ulucami'yi yazmışlar. Değiştirip, Emir Sultan Camii yazdırdım. Niye? 'Bakan bey projeyi yerinde görsün, yaşasın' diye. Emir Sultan Hazretleri bizim sembolümüz. Geçmişte bazı yenilemeler yapılmış fakat yetersiz. Bu alanı çok daha büyük şekilde planlamamız lazım. Biz de onu gerçekleştireceğiz inşallah" diye konuştu.

Gri pasaportta Büyükşehir'in kusuru yok

Başkan Aktaş, Türkiye gündemini meşgul eden, Büyükşehir Belediyesi'ni haksız yere zan altına sokan gri pasaport olayına da açıklık getirdi. Türkiye'de son zamanlarda algıların olguların önüne geçtiği bir dönem yaşandığını, bunun belediyecilikte de siyasette de görüldüğünü kaydeden Başkan Aktaş, bir gazetecinin çarpıtma ifadelerine dayanılarak Büyükşehir Belediyesi'nin aşağılık bir fiille yan yana getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yurt dışına gidecek sporcu ya da sanatçılara gri pasaport verilmesine ilişkin uygulamanın yeni başlamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, "2010 yılında da 2013-14 yıllarında da bu vardı. Folklor ekipleri, dans toplulukları, spor kulüpleri giderlerdi. İddia ediyorum, bunun en minimuma düştüğü dönem, 2018-19 yıllarıdır" şeklinde konuştu. "Listeler bize gelmiş. Biz de otobüse vereceğimiz 3 şoförün ismini eklemişiz. 1-2 daire başkanı ya da şube müdürünü de onore etmek için göndermişiz. Benim yazdığım isimlerden bir tanesi bile geri dönmemezlik yapmadı" diyen Başkan Aktaş, "Böyle bir şey zaten mümkün değil. Bunlara pasaport vermek, kişilerin kim olduğunu araştırmak benim işim değil. Ne bileyim ben, kim gitti kim geldi. Polis ya da bakanlık değilim ki? Güvenlik araştırması devletin ilgili kurumlarının işi. Kanun bana 'Büyükşehir Belediyesi olarak meclisten karar alıp böyle bir şeye paydaşlık yapabilirsin' yetkisini vermiş. Biz de bu yetkiyi kullanmışız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, sohbet toplantısında, Acemler'deki tüp geçit projesinin 20 gün içerisinde tamamlanarak trafiğe açılacağını, Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının hayata geçirileceğini ve daha yeşil ve yaşanabilir bir Bursa hayal ettiklerini sözlerine ekledi. - BURSA

2022, Bursa'nın yılı olacak
2022, Bursa'nın yılı olacak
2022, Bursa'nın yılı olacak

Büyükşehir Belediyesi, Emir Sultan, Pasaport, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2022, Bursa'nın yılı olacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 10 binin altına indi Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 10 binin altına indi         
19:13
Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı         
19:05
Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz         
18:38
Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti         
18:24
Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak         
18:03
ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi? ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi?         
17:23
"Sahte intihar" videosu gerçek oldu, Pakistanlı genç Tik- Tok uğruna can verdi         
16:47
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı         
15:31
Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı         
14:53
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı         
13:04
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 19:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2022, Bursa'nın yılı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement