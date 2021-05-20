2022, Bursa'nın yılı olacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köşe yazarlarıyla bir araya geldiği programda, hizmet ve yatırımlar anlamında 2022 yılının dev projelerle Bursa'nın yılı olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez gazete yazarlarıyla bir araya geldi. Dobruca'daki sosyal tesislerde gerçekleştirilen buluşmada Büyükşehir'in projeleriyle ilgili gazetecileri bilgilendiren Başkan Aktaş, 2022'nin Bursa'nın hizmet ve yatırımlarda kırılma yılı olacağını ifade etti. 1050 Konutlar ve Sıcaksu bölgeleri için planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları ile farklı birkaç projenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yarın kamuoyuna açıklanacağını belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılının başında Emir Sultan-Yeşil bölgesiyle ilgili dev bir projeye start vereceklerini söyledi. Şehir merkezindeki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önümüzdeki yıl 'hükümetin sağladığı hibe ve kredilerle birlikte' hız kazanacağına işaret eden Başkan Aktaş, her açıdan yaşanabilir bir Hanlar Bölgesi hayal ettiklerini, tarihi aksı bütünüyle ortaya çıkartacak faaliyetlerin ise 'inşaat dahil' 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanacağını ifade etti. Başkan Aktaş, yazarlarla olan buluşmasında Türkiye gündemini meşgul eden gri pasaport olayına da değindi ve görev süresi tamamlandığında nasıl bir Bursa hayal ettiğine dair düşüncelerini dile getirdi.

Projeler birbiri ardına hayata geçecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da faaliyet gösteren gazete yazarlarının gündemle alakalı sorularına da cevap verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un akşam saatleri itibariyle Bursa'ya geleceğini ve 1050 Konutlar ile Sıcaksu bölgelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna yeni açıklamalarda bulunacağını kaydeden Başkan Aktaş, yapılan planlamaya bağlı olarak Bursa'da yatay dönüşüm gerçekleşeceğini, hükümetin kredi ve hibe desteklerinin de bu anlamda sürükleyici olacağını ifade etti. Konuşmasında Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalara da değinen Başkan Aktaş, tarihi akstaki gerçekleşme oranının yüzde 30'larda olduğunu, projede 2022 yılı sonu itibariyle kesin sonuç alma hedeflerinin bulunduğunu kaydetti. Yaşanabilir bir Hanlar Bölgesi hayali doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin tüm varlığıyla elini taşın altına koyduğunu, Zafer Plaza'daki yüzde 19.3'lük hissesinden bile bu anlamda vazgeçebileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Yerli ve yabancı turistler için her anlamda yaşanabilir, hemşerilerimizin keyifle vakit geçirip alışveriş yapacakları bir Hanlar Bölgesi planlıyoruz" dedi.

Başkan Aktaş, sohbet toplantısında, Bursalıları heyecanlandıracak güzel bir projeye daha adım atmanın arifesinde olduklarını dile getirdi. 2022 yılı başında Emir Sultan-Yeşil hattıyla ilgili çalışmaları başlatacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Cuma namazı için Ulucami'yi yazmışlar. Değiştirip, Emir Sultan Camii yazdırdım. Niye? 'Bakan bey projeyi yerinde görsün, yaşasın' diye. Emir Sultan Hazretleri bizim sembolümüz. Geçmişte bazı yenilemeler yapılmış fakat yetersiz. Bu alanı çok daha büyük şekilde planlamamız lazım. Biz de onu gerçekleştireceğiz inşallah" diye konuştu.

Gri pasaportta Büyükşehir'in kusuru yok

Başkan Aktaş, Türkiye gündemini meşgul eden, Büyükşehir Belediyesi'ni haksız yere zan altına sokan gri pasaport olayına da açıklık getirdi. Türkiye'de son zamanlarda algıların olguların önüne geçtiği bir dönem yaşandığını, bunun belediyecilikte de siyasette de görüldüğünü kaydeden Başkan Aktaş, bir gazetecinin çarpıtma ifadelerine dayanılarak Büyükşehir Belediyesi'nin aşağılık bir fiille yan yana getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yurt dışına gidecek sporcu ya da sanatçılara gri pasaport verilmesine ilişkin uygulamanın yeni başlamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, "2010 yılında da 2013-14 yıllarında da bu vardı. Folklor ekipleri, dans toplulukları, spor kulüpleri giderlerdi. İddia ediyorum, bunun en minimuma düştüğü dönem, 2018-19 yıllarıdır" şeklinde konuştu. "Listeler bize gelmiş. Biz de otobüse vereceğimiz 3 şoförün ismini eklemişiz. 1-2 daire başkanı ya da şube müdürünü de onore etmek için göndermişiz. Benim yazdığım isimlerden bir tanesi bile geri dönmemezlik yapmadı" diyen Başkan Aktaş, "Böyle bir şey zaten mümkün değil. Bunlara pasaport vermek, kişilerin kim olduğunu araştırmak benim işim değil. Ne bileyim ben, kim gitti kim geldi. Polis ya da bakanlık değilim ki? Güvenlik araştırması devletin ilgili kurumlarının işi. Kanun bana 'Büyükşehir Belediyesi olarak meclisten karar alıp böyle bir şeye paydaşlık yapabilirsin' yetkisini vermiş. Biz de bu yetkiyi kullanmışız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, sohbet toplantısında, Acemler'deki tüp geçit projesinin 20 gün içerisinde tamamlanarak trafiğe açılacağını, Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının hayata geçirileceğini ve daha yeşil ve yaşanabilir bir Bursa hayal ettiklerini sözlerine ekledi. - BURSA