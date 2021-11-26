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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

26.11.2021 22:56
2022 bütçe görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın hiçbir yerinde para politikası araçları tek yönlü kullanılmaz. Şu an sadece Türkiye değil; gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın hiçbir yerinde para politikası araçları tek yönlü kullanılmaz. Şu an sadece Türkiye değil; gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır. Burada amaç ihracatın canlı tutulması ve istihdamın sağlanmasıdır" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanan Teklifi görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı ile bağılı kurumların bütçe görüşmeleri ile devam etti. Oktay, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Oktay, konuşmasına 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referanduma yönelik olarak başladı. Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hızlı ve güçlü karar alma ve güçlü izleme ve takip gibi başarılı yönlerini ortaya koymuştur. Yoğun eleştiriler oldu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili. 16 Nisan 2017 vesayetin değil; sivil iradenin ve milletin kararıdır" ifadelerini kullandı.

Oktay, sokağa çıkmadıklarına yönelik eleştiriye, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler daima sokaktayız, milletimizin içindeyiz, evdeyiz; fakirin fukaranın diye tabir ettiğiniz evlerin ta içindeyiz ve vatandaşla biriz beraberiz. Biz hiçbir zaman milletimizden kopmadık, bugünden sonra da kopmayız" şeklinde konuştu.

Oktay, ekonomi konusunda, "G20 ülkesinde büyüme sağlayan iki ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi son dönemde ihracatta rekor seviyelere yakalamış ve ihracatını 210 milyar doların üzerine çıkarmıştır. Bir diğer önemli gösterge olan istihdam rakamları göz önüne alındığında ekonomimizin salının etkilerini büyük ölçüde telafi ettiğini görebiliriz. İstihdam sayımız 29 milyonu aşmıştır. 2020 yılında dünyada bütçe açığı milli gelirin yüzde 10 üzerinde seyrederken bizde yüzde 3 buçukta seyretmiştir. Faiz harcamaların oranına bakıldığında başarımız yine ortada. Merkez Bankası rezervleri son dönemde 35 milyar artışla 127 milyar seviyesindedir" diye konuştu.

Merkez Bankasının faiz indirimiyle yeni bir ekonomi modeline geçildiğini aktaran Oktay, "Dünyanın hiçbir yerinde para politikası araçları tek yönlü kullanılmaz. Şu an sadece Türkiye değil; gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır. Burada amaç ihracatın canlı tutulması ve istihdamın sağlanmasıdır. Temel amaçlar ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahıdır. Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz temel hedefler aynı kalmakla birlikte politika araçlarını farklı şekilde kullanmamız oldukça doğaldır. Ekonomimizin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Bütçe hedeflerimizi sadece döviz kuruna hedefleyerek politika geliştiriyor değiliz" dedi.

Oktay, şöyle konuştu:

"Dalgalı kur rejimi ile fiyat hareketleri bir süre sonra piyasa açısından rasyonel noktada dengeye ulaşacaktır. Ekonomik büyümede sağladığımız başarı sayesinde 2021 bütçesinde yüzde 4.3'lük bir bütçe açığı öngörmüşken yılı yüzde 3.5'lik bütçe açığı ile kapatmayı öngörüyoruz. Meclisimize sunduğumuz bütçenin arkasındayız. Nitekim politika faizinin yüksek olduğu dönemde de kurlarda hareketlenme olmuştur. Ayrıca birçok önemli ekonomide politika faizinin enflasyonun altında olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ülkemizde kurlarda yaşanan artışlar, döviz talebini artıran etmenlerle daha belirgin hale gelmektedir. Enflasyon-kur-faiz üçlemesini içine alan topyekün mücadele veriyoruz."

Doğalgaz ve elektrik maliyetinin yarısını üstlendiklerinin altını çizen Oktay, "Çiftçilerimizi de korumaya devam ediyoruz. Tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi stopajı artık yapılmayacak; mazot maliyetlerinin önemli kısmını karşılıyoruz. En büyük girdi kalemlerinden gübreye verilen desteği iki katına çıkardık. Çıktı artışını sağlayacak ve fiyatların daha sağlıklı zeminde oturmasına katkı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Irak tezkerelerine atıf yapan Oktay, "Ülkemizin milli güvenliği açısından güçlü bir milli beyandır. Ülke dışına çıkılmadın ülke dışındaki teröristlerle mücadele etmenin imkanı var mıdır? 'Hayır' oyu verilmesi en basit ifadeyle samimiyetsizliktir" diye konuştu.

Kürtçe konuşulamadığına yönelik soruya Oktay, "Bir kızımızın söylediği aynı birebir cümleleriyle yanıt vermek istiyorum. Batman'da bir Kürt kız öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kürtçe konuşması alkış topladı. Kürtçe 'Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Allah sizden razı olsun, bugün çok mutluyum, eskiden konuşmaya korktuğumuz dilimizi bugün Cumhurbaşkan'ımız karşısında rahatlıkla konuşabiliyoruz, bu sizin sayenizde oldu'. Dolayısıyla bu alanda AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde kat ettiğimiz önemli yolu görelim, hakkını verelim. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerin gözlüğünden bakılmasına da müsaade etmeyelim" şeklinde cevap verdi.

Oktay, Osman Kavala'nın tutukluluğuna dair eleştirilere Anayasa'nın 9. ve 138. maddelerini hatırlattı. Oktay, "Ben anladığım kadarıyla bizden şunu istiyorsunuz. Yürütmenin yargıya müdahale etmesini mi istiyorsunuz? Yargı bağımsızdır; müdahale etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

2022 bütçe görüşmeleri

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Kaynak: İHA

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