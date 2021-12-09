2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tezkereye 'hayır' dediniz. Bunu hayatınız boyunca vebal olarak taşıyacaksınız. Onlarca insan hayatını kaybetti. Size bir şey söylemek istiyorum, tarihi bir bedel ile karşılaşacaksınız" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Soylu, Türkiye'de Kürt düşmanlığı olmadığını söyleyerek, "Bu ülkede PKK düşmanlığı vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. İstismarınızı bu meclis çatısı altında yapmanıza izin vermeyeceğiz. Siz Kürdistan'a özerklik derken niye istediğiniz bellidir. Nasıl bir işbirliği içindesiniz ki, CHP'de Kürdistan'a özgürlük diyene ceza verilmesini istemedi. Bu vatan, bayrak millet adına feda-i can eylemiş, Tunceli Ovacık'ta 9 teröristin olduğu mağaraya cesaretle giren 3 aylık çocuğunu öksüz bırakarak şehit olan Jandarma Astsubay Celil Mutlu başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gaza ehli tüm gazilerimizi, rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP grubuna seslenen Soylu, "Bütçede 40 yıldır Türkiye'nin terörle mücadelesinden bahsettiniz mi? PKK evlatlarımızı katlediyor, bir tek bu cümleye yer ayırdınız mı? Türkiye'de göç asayiş dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet alanlarına bir şey söylediniz mi? Bir tekiniz cümleyi rahmeti rahmanla başardınız mı? Hayır. Onu yapmayan Kürdistan sözlerine ses çıkarmayacaktır. Biz devletiz. Biz devlet olarak suçluların peşindeyiz. Suçluların ortaya koyduğu yalanları gazi Meclise getirdiniz. Vallahi size devlete iftira ettirmem" şeklinde konuştu.

HDP milletvekilleri Bakan Soylu aleyhinde pankartlar açtılar. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç HDP grubunu pankartları kaldırılması yönünde uyardı.

Soylu, 4 Aralık tarihinde Şırnak Cizdre'de bir katliam olduğunu hatırlatarak, "Tahin Güven öldürüldü, kim öldürdü, niye öldürdü? Gecenin bir yarısı onu çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyor musunuz ? Mehmet Miraç Din. Biz bunu bugün HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Mehmet Miraç Din bu katliamın talimatını PKK Suriye'den verdi. Hesabını vereceksin, sen kurtulamayacaksın. Siz insanları, çocukları anasız babasız bıraktınız, siz PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız" diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadeleye değinen Soylu, CHP sıralarına dönerek anlattı. Soylu, "Tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyor, Cumhuriyet tarihinin rekorlarını yapıyoruz. Dünyada bizim kadar ölümleri düşüren yok. Norveç'te milyonda 77, İngiltere'de milyonda 76, İrlanda'da 71, Türkiye'de milyonda altı. Dünyada bir muhalefet başkanı kendi ülkesini narko devlet olarak anlatmaz bu yazıktır. Genel Başkanınıza yanlış bilgi veriyorsunuz siz bizi ahmak mı sanıyorusunuz. 5 yılda tam 574 uyuşturucu çetesini çökerttik yani baronlarını çökerttik. 15 Temmuz'dan sonra 36 bin uyuşturucudan tutuklu vardı bugün kaç bugün inancımızla 98 bin kişi bizim çocuklarımızı zehirleyemiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesini değerlendiren Soylu, "Tezkereye 'hayır' dediniz. Bunu hayatınız boyunca vebal olarak taşıyacaksınız. Onlarca insan hayatını kaybetti. Size bir şey söylemek istiyorum, tarihi bir bedel ile karşılaşacaksınız. Bunun bedelini size ödettirecekler. Burada HDP ile tuttuğunuz politikalar sizi bir vicdan sınavı ile karşı karşıya bırakacak" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)