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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

12.12.2021 20:55
2022 bütçe görüşmeleri

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik meslek kanunu teklifi inşallah bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecektir.

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik meslek kanunu teklifi inşallah bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde değerlendirilme sürecinde desteğinize olan inancım tamdır. Sizlerin de destekleriyle bu bağlamda önemli bir eksikliği daha gidermiş olacağız" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi adına konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekillerine sunum yaptı. Özer, eğitim bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bir TL olduğunu hatırlatarak, 2022 bütçesinin yüzde 15.7'sini oluşturduğunu ifade etti.

Özer, 2022 yılı sonuna kadar 3 yaş yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "4 yaş okullaşma oranını yüzde 50'den yüzde 70'e, 5 yaş okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 yılında 3 bin yeni anaokulunu ve 40 bin ana sınıfını hizmete alacağız. 2021-2022 öğretim yılı ikinci dönemine 5 bin yeni ana sınıfını yetiştireceğimizin sözünü vermiştim, Şubat ayına gelmeden 4 bin 3 yeni ana sınıfını hizmet almış bulunuyoruz. Bu sınıflarda 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. 5 yaş grubundaki okullaşma oranı yüzde 78'den yüzde 84'e çıktı" ifadelerini kullandı.

Mesleki Eğitimde bin okul projesi kapsamında çalışma yaptıklarını belirten Özer, "Bu projeyle 3 bin 574 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi içerisinde dezavantajla olan, altyapı imkanları görece problemli olan bin okulu belirledik. Bu okullarımıza bir yılda bin tane kütüphane, bin tane fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı yaptık, ayrıca mevcut meslek alan laboratuvar ve atölyelerini güçlendirdik. Diğer taraftan, okullarımızda döner sermaye kapsamında üretimi artırmak için 544 tane yeni atölye kurduk ve 282 atölyeyi yeni teknolojilerle güçlendirdik. Bir yılda bu atölyeler için 550 milyon TL bütçe harcadık. Aynı zamanda bu bin okulun küçük ve büyük onarımlarını da 450 milyon TL'lik bütçeyle tamamladık. Mesleki Eğitimde bin Okul Projesi'nde kazanmış olduğumuz bu deneyimi diğer tüm kademelerdeki okullarımız için kullanacağız. Gerekli önceliklendirmeleri yaparak ihtiyacı daha fazla olan okullara daha fazla ödenek gönderdik, bu yaklaşımımızı 2022 yılında da devam ettireceğiz. Okullarımızın altyapı, laboratuvar, kütüphane, spor alanları gibi tüm birimlerini 2022 yılı sonuna kadar iyileştireceğiz" şeklinde konuştu.

Özer şöyle konuştu:

"İlk olarak hepinizin malumu olduğu üzere 256 rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapan tüm idareci ve rehber öğretmen, psikolojik danışmanlarımıza salgın hastalık sonrası psikolojik sağlamlığı güçlendirmek ve öğrencilerin okula uyumlarını desteklemek konulu eğitim verdik ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak olan salgın hastalık psikoeğitim programlarıyla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Yapılan eğitimin ardından, tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmene, psikolojik danışmana eğitimler verdik. İkinci aşamada ise yaklaşık 800 bin öğretmenimize yine salgın hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verdik. Bu eğitimlerimiz sadece öğretmenlerle sınırlı kalmadı. Bu süreçte, okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar 10 milyon 400 bin öğrenciye Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı desteğini sağladık. Bakanlık olarak bu süreçte, sadece öğrenci ve öğretmenlere destek sağlamadık, ayrıca, öğrenci velilerimize yönelik de psikososyal destek programlarını uygulamaya koyduk. Bu kapsamda, yine, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlarımız tarafından yaklaşık 5 milyon velimize psikososyal destek programı uyguladık. Öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik bu kapsamda desteklerimiz halen devam etmektedir."

Öğretmenlerin tüm eğitim taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Özer, "Uzaktan eğitimin bu kapsamda çok önemli fırsatlar sunduğunu görüyoruz. 15-21 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık ara tatilde düzenlediğimiz uzaktan eğitim seçeneklerine öğretmenlerimizin yoğun ilgisini gördük. 679 bin 386 öğretmenimiz en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldılar. Bazı öğretmenlerimizin ise kendi istekleriyle, zorunluluk olmadan birden çok eğitime katıldıklarını gözlemledik. Böylece, bir haftalık ara tatilde sertifikalı toplam eğitim sayısı 886 bin 233'e yükseldi. Öğretmenlerimize, uzaktan eğitimde, eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı, ÖBA'yı kurduk. Bu platformu, ilk kez, 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık ara tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin olarak Özer, "Düzenleme sayesinde Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik meslek kanunu sayesinde, öğretmenlik artık bir 'kariyer mesleği' olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içerisinde tanımlanabilecektir. Kariyer sistemindeki avantajları nedeniyle öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine yönelimleri de önemli oranda artacaktır. Öğretmenlik meslek kanunu teklifi inşallah bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde değerlendirilme sürecinde desteğinize olan inancım tamdır. Sizlerin de destekleriyle bu bağlamda önemli bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Bu süreçte, destek ve katkılarınız için şimdiden tüm öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

2022 bütçe görüşmeleri

milli eğitim bakanlığı, Türk Lirası, Mahmut Özer, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika


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