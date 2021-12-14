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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

14.12.2021 10:47
2022 bütçe görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yakında, Azerbaycan'la da istişare ettik. Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsiller atayacağız. Her adımda Azerbaycan ile birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yakında, Azerbaycan'la da istişare ettik. Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsiller atayacağız. Her adımda Azerbaycan ile birlikte hareket edeceğiz" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile bağlı kuruluşlar ile devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerine sunum yaptı. Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilgili olarak, "Yakında, Azerbaycan'la da istişare ettik. Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsiller atayacağız. Her adımda Azerbaycan ile birlikte hareket edeceğiz. Ayrıca Erivan- İstanbul arasında da charter uçuşlarını önümüzdeki süreçte başlatacağız" dedi.

Libya'da barışın anahtarı olmaya devam ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Tüm taraflarla beraberiz, temastayız. Yarın Libya Meclis Başkanvekili başkanlığında Parlamenter heyet yüce Meclisimizi ziyarete edecek" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Afganistan'da büyükelçiliğini açık tutan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bugün Avrupa birliği dahil herkes temsilciliğini açmak için çaba gösteriyor, bizden yardım istiyor. Tüm dünyanın olduğu gibi bizde Taliban ile kademeli angajmana girdik. O şahıslarla Amerika Birleşik Devletleri Doha'da anlaşma imzalardı. Bu angajman sayesinde Maarif Vakfının 45 okulu açık, faal durumunda. Bunlardan on tanesi kız okuludur. Bizzat sahada olarak, konuşarak diplomasiyle sonuç alınabilir. Kabilden ülkemize charter uçuşlar başladı. Bu charter uçuşlarla kabil'e dönmek isteyen Afganlılar dönüyor" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sahada ve masada olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu yıl Yunanistan ve Rum Kesimi tam altı kez kıta sahanlığımızı üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Her seferinde ilgili ülkelerle temaslarımız ve sahadaki askerlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde engelledik" diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda, "ABD ile bir taraftan ilişkilerimizi düzeltmek için gayret göstereceğiz, diğer taraftan 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi değişik alanlarda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, FETÖ ile ilgili olarak, "43 ülkede FETÖ okullarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı" diye konuştu. Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini söyleyerek, "Birleşik Arap Emirlikleri bizim bir problemimiz yoktu, onlar ilişkileri bozmuştu. Şeimdi de düzeltmek istediler. Bizde ilişkileri düzeltiyoruz. Mısır ile ilişkileri kesme konusunda biz karar almıştık. Karşılıklı çıkar temelinde herkesle ilişkilerimiz geliştiririz. Herkes Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Katar Dışişleri Bakanı 'Türkiye çok önemli bir ülke. Türkiye ekonomisi çok önemli fırsatlar sunuyor. Geçen sene İtalya Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Yaklaşık bir milyar dolar yatırım yaptı" ifadelerini kullandı.

KKTC beşinci parsel ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Kim olursa olsun kıta sahanlığımıza bizden izinsiz kimse giremez. KKTC ruhsat verdiği sahalarda bizden izinsiz kimse giremez. 5. Parselde taahhüt etti ki ABD Katar kıta sahanlığımıza girmeyecek" dedi. Çeviköz'e cevap veren Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz belgeden yomla çıkalım. Rum yönetimi diyor ki; Çavuşoğlu hiç taviz vermedi. Siz 'verdi' diyorsunuz. Maalesef bu konuda Rum Kesimine katılıyorum"

Kavala kararına ilişkin olarak Çavuşoğlu, "Türkiye Kavala hakkında Avrupa İnsan hakları Mahkeme kararını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Ama Kavala hakkında başka davalar olduğu için Kavala hapisten çıkamamıştır ama o ilgili karar uygulanmıştır" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın 'İkinci yarısında bütçeyi biz devralacağız'. Ne oldu Sayın Erozan, ne oldu? Geçen sene de böyle söylüyordunuz, ne oldu, güvendiğiniz dağlara kar mı yağdı? Ne oldu? Sayın Erozan, ben golf oynamak için Ankara'da da, her yerde de saha bulurum tamam mı, bunda hiç problem yok ama siz iktidarı ancak rüyanızda görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Türkiye'nin Washington Büyükelçisi murat mercan'ın Henri Barkey ile görüşmesine cevap vererek, "Büyükelçim Henri Barkey ile görüşmemiştir. Peki görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan. İçiniz acıyor mu? Bir. Bu hainle görüşme neticesi nedir, pazarlık nedir? Buna sessiz kalacak misiniz? Ben iftira atmıyorum" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan sonra HDP Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy söz aldı. Özsoy, Parmak sallama, otur yerine' sözleri gerginliğe neden oldu. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi. Çavuşoğlu'nun CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın Henri Barkey ile görüştüğünü söylemesi üzerine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Altay, "Yurter görüşmüş. Yurter'e göre bu adam 15 Temmuz'un arkasında değil" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

2022 bütçe görüşmeleri
2022 bütçe görüşmeleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika


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