2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Panathinaikos: 0 - Son Dakika

- Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final maçında Halkbank, Panathinaikos'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 3 - 0 mağlup etti. Halkbank, Yunan ekibi Panathinaikos karşısındaki rövanş maçını ise 1 Mart'ta Atina'da oynayacak.

Salon: Başkent Spor Salonu

Hakemler: Aghayev Fuad (Azerbaycan), Alexander Tubylov (Rusya)

Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Aslan Ekşi, Caner Ergül, Volkan Döne)

Panathinaikos: Protopsaltıs, Stalekar, Drıes, Andreopoulos, Rangel, Jacobsen (Gkaras, Bası, Raptıs)

Setler: 25-22, 25-20, 25-21

Süre: 30, 32, 34 (96 dakika)

(Ahmet Furkan Gülap/İHA)