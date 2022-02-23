2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Panathinaikos: 0 - Son Dakika
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2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Panathinaikos: 0

23.02.2022 19:33
2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Panathinaikos: 0

- Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final maçında Halkbank, Panathinaikos'u 3-0 mağlup etti.

- Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final maçında Halkbank, Panathinaikos'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 3 - 0 mağlup etti. Halkbank, Yunan ekibi Panathinaikos karşısındaki rövanş maçını ise 1 Mart'ta Atina'da oynayacak.

Salon: Başkent Spor Salonu

Hakemler: Aghayev Fuad (Azerbaycan), Alexander Tubylov (Rusya)

Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Aslan Ekşi, Caner Ergül, Volkan Döne)

Panathinaikos: Protopsaltıs, Stalekar, Drıes, Andreopoulos, Rangel, Jacobsen (Gkaras, Bası, Raptıs)

Setler: 25-22, 25-20, 25-21

Süre: 30, 32, 34 (96 dakika)

(Ahmet Furkan Gülap/İHA)

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Panathinaikos, Yunanistan, voleybol, Halkbank, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Panathinaikos: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Panathinaikos: 0 - Son Dakika
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