Video: Çin'de Düzenlenecek Büyük Hizmet Ticareti Fuarı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika
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Video: Çin'de Düzenlenecek Büyük Hizmet Ticareti Fuarı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

31.08.2022 22:32
Video: Çin'de Düzenlenecek Büyük Hizmet Ticareti Fuarı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi ve Shougang Park'ta 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi ve Shougang Park'ta 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyon ekibine göre, bu yılki etkinlik 26 bin metrekarelik artışla toplam 152 bin metrekarelik bir sergi alanına sahip olacak.

ZHANG ZHENGYUAN, CIFTIS organizasyon görevlisi:

"Çin Ulusal Kongre Merkezi'nin ikinci bölgesinde yer alan bu yılki sergi alanı, farklı eyalet, bölge ve kentlerin sergi alanlarının yanı sıra çevre hizmetlerini içeren yeni bir sergi alanını içeriyor. Farklı eyaletler, hizmet ticaretinin gelişimi çerçevesinde en son trendleri, en yeni projeleri ve en iyi girişimlerinden bazılarını sergileyecek. Çevre hizmetleri sergisi de farklı işletmelerin çevre ekolojisi alanında en iyi proje ve ürünlerini sergilemelerine olanak verecek."

Bu yılki hizmet ticaret fuarı, Global Fortune 500 listesindeki yaklaşık 400 şirket ile sektörde lider konumdaki kuruluşun sergiye çevrimdışı olarak katılacaklarını teyit etmesiyle daha çok uluslararası bir platform haline gelecek.

YANG SHUJUAN, Ernst & Young'ın Beijing'deki Yönetim Ortağı:

"Bu yıl Ernst & Young'ın CIFTIS'e üçüncü katılışı. Stant faaliyetlerimiz ve ürün tanıtımımız, çeşitli endüstrilerin akıllı, dijital, yeşil ve düşük karbon dönüşümüne odaklanacak. Fuarda, Ernst & Young'ın metaverse, dijital finans teknolojisi, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma ile insan kaynakları gibi alanlardaki en son araştırma ve servis yeteneklerini paylaşıp sergileyeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Düzenlenecek Büyük Hizmet Ticareti Fuarı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika

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