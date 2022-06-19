2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı

2019'dan bu yana segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı başaran ve son 3 yılda Türkiye'de de 16 binin üzerinde satış başarısı yakalayan C5 Aircross SUV makyajlanması sonrasında yeni teknolojilere ve daha modern bir tasarıma kavuştu. Tüm detayları ile 2022 Citroen C5 Aircross!

Aracın en çok merak edilen noktasıyla yani fiyatı ile başlayacak olursak: Yeni C5 Aircross, içerisinde bulunduğumuz Haziran ayından itibaren ülkemizde biri benzinli olmak üzere 2 ayrı motor seçeneği, 3 ayrı donanım seçeneği ve 869 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcı karşısına çıktı.

Citroen Ami Türkiye

2022 Citroen C5 Aircross özellikleri

130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi dizel ve performans ile düşük yakıt tüketimini bir arada sunan 180 HP'lik 1.6 litrelik PureTech motor seçenekleriyle satışa sunulan aracın her iki motor seçeneğinde de EAT8 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.