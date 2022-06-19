2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı

19.06.2022 13:42
2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı

2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte 2019 yılından bu yana segmentinin en iyilerinden birisi olan aracın yeni hali!

2019'dan bu yana segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı başaran ve son 3 yılda Türkiye'de de 16 binin üzerinde satış başarısı yakalayan C5 Aircross SUV makyajlanması sonrasında yeni teknolojilere ve daha modern bir tasarıma kavuştu. Tüm detayları ile 2022 Citroen C5 Aircross!

Aracın en çok merak edilen noktasıyla yani fiyatı ile başlayacak olursak: Yeni C5 Aircross, içerisinde bulunduğumuz Haziran ayından itibaren ülkemizde biri benzinli olmak üzere 2 ayrı motor seçeneği, 3 ayrı donanım seçeneği ve 869 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcı karşısına çıktı.

Citroen Ami Türkiye

2022 Citroen C5 Aircross özellikleri

130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi dizel ve performans ile düşük yakıt tüketimini bir arada sunan 180 HP'lik 1.6 litrelik PureTech motor seçenekleriyle satışa sunulan aracın her iki motor seçeneğinde de EAT8 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

    Uzunluk: 4.500 mm

    Genişlik: 1.969 mm

    Yükseklik: 1.689 (tavan rayları ile)

    Aks mesafesi: 2.730 mm

    Yerden yükseklik: 230 mm

    Lastik çapı: 720 mm

    Bagaj hacmi: 580 – 720 litre, koltukların katlanmasıyla 1.630 litreye kadar

    Yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bıraktığı Citroen'in yeni tasarım dilini benimseyen aracın ön bölümü, daha dikey ve modern olacak şekilde yeniden yorumlandı. Keskin hatlar ve kademeli dikey yapı aracın yolda daha güçlü bir duruş sergilemesini sağladı.

    2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı

    Gündüz sürüş farlarından ayrılan yeni marka logosuyla da dikkat çeken araç, logonun bir krom şerit aracılığıyla gündüz sürüş farlarına kadar uzandığı ürün gamındaki diğer modellerden ayrışıyor.

    Yüksekte konumlandırılan yatay motor kaputu, yandaki krom C imzası, 360 derece cam alanların etkisiyle havada süzülüyor gibi görünen tavan ile özgün bir duruş ortaya çıkıyor. Yeni C5 Aircross SUV, 230 mm yerden yüksekliği, 720 mm'lik lastik çapları, tavan rayları ile sürüş hissini güçlendiriyor..

    2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı

    Yeni 18 inç elmas kesimli Pulsar alaşım jantlar buna sadece bir örnek. Tüm versiyonlarda standart olan Parlak Siyah yan ayna kapakları dışında, yeni mat siyah eklentilere sahip parlak siyah tavan barları ve yeni tasarımlı Airbump Renk Paketleri gibi detaylar görsel çekiciliği daha da arttırıyor.

    Yeni C5 Aircross SUV, aracın önü ile uyumlu yeni bir üç boyutlu LED ışık imzasına sahip stop lambalarıyla donatılırken, boyutu değişmeyen stop ünitesi ışık imzasını oluşturan üç LED aydınlatma modülünü vurgulayan koyu renkli camla dikkat çekiyor. Grafik öğeler şık ve ön ışık imzasıyla tutarlı bir görünüm sunuyor. Ön cephede olduğu gibi, piyano tuşu tasarımı, ışık imzasının 3-Boyut etkisini güçlendiriyor.

    – 2022 Citroen C5 Aircross hakkında ne düşünüyorsunuz?

YORUMLAR
500
Yeni Citroen C5 Aircross SUV Türkiye'de Yeni Citroen C5 Aircross SUV Türkiye'de
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Citroen, HP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
13:28 Türkiye Emekliler Derneği'den "emekli aylığı" açıklaması: En düşük aylık asgari ücret seviyesine yükseltilmeli
13:27 Emanetçiye 7 lira vermek istemeyen ve sınava girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti! Bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 13:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement