2022'de Başlayacak Jüpiter Görevini Özetleyen Harika Animasyon

Uzayın derinliklerini keşfetme amacıyla yapılan çalışmalara her gün bir yenisi katılıyor. Bu çalışmaların büyük kısmı, uzun yıllar süren planlamaların sonucunda ortaya çıkıyor. Jüpiter 'in buzullarla kaplı uydularını keşfedecek olan Juice adlı uzay aracı, hem gaz devinin etrafındaki sistemin nasıl oluştuğunu ortaya çıkaracak hem de bölgede yaşam barındırma ihtimali olan gezegenleri inceleyecek.Bir Ariane 5'in havalandıracağı Juice, Kourou Uzay İstasyonu'ndan yola çıkacak. Dünya, Venüs ve Mars'ın kütle çekiminden faydalanacak olan araç, 2029 yılında Jovian sisteminde olacak.Bu gezegenlerin yakınlarından gerçekleştirilecek olan uçuşlarda, aracın üzerinde bulunan çeşitli ekipmanlar kullanılarak gözlem yapılacak. Aracın Mars'ı detaylı olarak gözlemlemesi beklense de Venüs için aynısı geçerli olmayacak. İç Güneş Sistemi'ndeki yüksek sıcaklık ve radyasyondan korunması için konumlandırılacak olan araç bu gezegeni kısıtlı şekilde gözlemleyebilecek.Görselde yer alan renkli ışınlar, uzay aracının farklı ekipmanlarını temsil ediyor. Ekipmanlardan JANUS yeşil, MAJIS kırmızı, UVS mor, Gala mavi ve RIME da gri renkle temsil ediliyor. Bu ekipmanlar arasında kameralar, spektometreler, lazer ölçüm cihazları ve radarlar bulunuyor.Uzay aracının asıl bilimsel görevleri ise, Jüpiter'in sistemine varmadan altı ay önce başlayacak. Jovian sisteme (Dev gezegenlerin ve uydularının oluşturduğu sistemler) girdiğinde, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'nin kütle çekiminden faydalanacak olan uydu, sisteme girdikten 7.5 saat sonra Jüpiter'in yörüngesinde olacak. Araç , Jüpiter ve sistemini devasa gezegenlerin oluşturduğu sistemler hakkında bilgi almak için kullanacak. Araç görevi sırasında farklı uyduların da yakınından geçecek. Jüpiter'in en meşhur uydusu Europa'nın da yakınlarından iki defa geçecek olan araç bu uyduyu da gözlemleyecek.Araç, ayların Jüpiter önünden geçişi gibi nadir sahneleri de kaydedecek. Güneş Sistemi'nde manyetosfere sahip tek uydu olan Ganymede'yi de inceleyecek.Aracın 2029 yılında Jüpiter sistemine girmesi bekleniyor. Her ne kadar aracın fırlatılmasına daha yıllar varsa da ESA şimdiden gelecekteki keşif operasyonları üzerinde çalışıyor. Ajansın hedefinde ise Uranüs ve Neptün bulunuyor.