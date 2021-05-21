2022'de dğzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek - Son Dakika

2022'de dğzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek

21.05.2021 11:57
2022'de dğzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek, System.String[]

2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından Türkiye, bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaparak, müjdeyi verdi.

Kasapoğlu, Gaziantep'te bugün başlayan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin açılışındaki konuşmasında, spor şehri olması yolunda önemli mesafeler kateden Gaziantep'in spor turizmi noktasında yol almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kentin spor turizminde daha iddialı hale gelmesi noktasında yaşanan tesisleşme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te çıtayı yükseltmek istediklerini kaydetti.

Son 19 yılda her alanda Türkiye'nin çok farklı bir aşamaya geldiğini ve devrim yaşadığını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK STANDARTLARA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Gençlerimizle birlikte, gençlerimizin omuzunda Türkiye'yi çok yüksek standartlara ulaştırmak istiyoruz. Yarınların Türkiye'sini yine birlikte başaracağız. Spor kardeşlik, sağlık, birlik ve beraberlik demek. Pek çok branşa değer verdiğimizi sadece sözlerimizle ifade etmiyor, bunu her hamlemizde ortaya koyuyoruz. Bugün ülkemizde farklı bölgelerden gelmiş sporcularımız var. Bu şampiyona nedeniyle kendilerine hoş geldin diyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum. Bugün Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini de spor camiamızla paylaşmak istiyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

2022'de dğzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek

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Son Dakika Spor 2022'de dğzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek - Son Dakika Spor


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