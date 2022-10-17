Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 4-10 Ekim'de tercihleri alınan 2022-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sonuçlara saat 10.00 itibarıyla https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

DGS Sınavı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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