2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
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2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

17.10.2022 10:34
2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 4-10 Ekim'de tercihleri alınan 2022-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sonuçlara saat 10.00 itibarıyla https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileceği duyuruldu.

Açıklamada, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversitelerce 19-24 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiği de vurgulandı.

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Kaynak: AA

DGS Sınavı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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