2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi

12 dakika önce

FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği açıkladı.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs, dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve ABD'ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor veya seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor.

Bu bağlamda FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

FUTSAL ELEMELERİ DE ERTELENDİ

Ayrıca FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) ortak kararıyla, Litvanya'da yapılacak 2020 Futsal Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki AFC Futsal Şampiyonası Türkmenistan 2020 de 05-16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.

FIFA ve AFC, koronavirüs ile ilgili durumun değerlendirmeye devam edilerek, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde daha fazla değişiklik yapılıp yapılamayacağına verileceğini belirtti.

Asya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:46 Kaynak: İHA
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