2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı

EURO 2020 Şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle karşılaştı. Mücadele 0-0 sona ererken İtalya yeni bir rekor kırma başarısı gösterdi.

36 MAÇTA 27 GALİBİYET VE 9 BERABERLİK ALDILAR

İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı. Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.