2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. İlk yarı gol bulamayan Ay-Yıldızlılar rakibin kilidini 54. dakikada Halil Dervişoğlu'yla açarken Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karamanla farkı açtı. Bu sonucun ardından A Milli Takım, 11 puanla grubunda liderliğini sürdürdü.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık'la karşılaştı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken gruptaki liderliğini sürdürdü. SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Enes Ünal'la penaltıyı değerlendiremeyen Ay-Yıldızlılar, ilk yarıda sahada etkisiz bir görüntü çizdi. İkinci yarıda Şenol Güneş'in değişiklikleri meyvesini verirken sonradan oyuna giren Halil Dervişoğlu, 54. dakikada perdeyi açtı. 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu farkı 2'ye çıkaran golü atarken, 83. dakikada Kenan Karaman skoru belirledi. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Milliler, gruptaki liderliğini sürdürdü. Sıradaki maçımızı 7 Eylül Salı günü grupta 2. olan Hollanda'yla oynayacağız.

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