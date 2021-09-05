2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi

Almanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Mercedes-Benz Arena'da Ermenistan'ı ağırladı. Panzerler, rakibini gole boğarken sahadan 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.

ALMANLAR ZİRVEYE YERLEŞTİ

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 15. dakikalarda Gnabry, 35. dakikada Reus, 45. dakikada Werner, 52. dakikada Hofmann ve 90+1. dakikada Adeyemi kaydetti. Karşılaşma öncesinde lider olan Ermenistan, Almanya mağlubiyetiyle 10 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi. Panzerler ise puanını 12'ye çıkarıp zirveye oturdu.