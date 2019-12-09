Son Dakika Haberleri: 2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı
Son Dakika Dünya 2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı - Son Dakika Dünya

2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı

6 saat önce

Fransa’da FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'a verilmesiyle ilgili Ulusal Mali Savcılık Bürosunun yürüttüğü inceleme soruşturma hakimine devredildi. Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor

2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı, System.String[]

Fransa'da FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'a verilmesiyle ilgili Ulusal Mali Savcılık Bürosunun yürüttüğü inceleme soruşturma hakimine devredildi.


Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili "Kamu görevlisi olmadan aktif ve pasif rüşvette karışmakla" suçlanıyor. Platini, geçtiğimiz aylarda Fransız polisinin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OCLCIFF) tarafından gözaltına alınıp sorgulanmıştı.

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Fransa, Katar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:59 
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