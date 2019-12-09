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2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı
6 saat önce
Fransa’da FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'a verilmesiyle ilgili Ulusal Mali Savcılık Bürosunun yürüttüğü inceleme soruşturma hakimine devredildi.
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor
Fransa'da FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'a verilmesiyle ilgili Ulusal Mali Savcılık Bürosunun yürüttüğü inceleme soruşturma hakimine devredildi.
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili "Kamu görevlisi olmadan aktif ve pasif rüşvette karışmakla" suçlanıyor. Platini, geçtiğimiz aylarda Fransız polisinin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OCLCIFF) tarafından gözaltına alınıp sorgulanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:59
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