"2022 Dünya Kupası'yla ilgili karalama kampanyası yürütüldü"

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuyla ilgili ülkesine karşı kötü niyetli bir kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Zevadi, Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı düzenleme kabiliyetinin ciddi bir şekilde sorgulandığı, özellikle abluka ülkeleri tarafından yürütülen acımasız bir karalama kampanyasına maruz kaldık." dedi.

Zevadi, yanlış yönlendirme ve dezenformasyon içeren bu kampanyayla Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenleme hakkını elde ettiği 2010'dan beri mücadele ettiğini belirtti.

Her türlü kötüleme girişimine karşın Dünya Kupası'nın bölge için bir fırsat olduğunu vurgulayan Zevadi, "Bu etkinliğe bölgenin ev sahipliği yapmasını istiyoruz, bu vizyonu halen benimsiyoruz." diye konuştu.

Kupa hazırlıkları için yetkili birim olan Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesine çok sayıda gönüllünün başvurduğunu aktaran Zevadi, bunların bir kısmının Katar'a abluka uygulayan ülkelerden geldiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010'daki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.