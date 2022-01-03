'2022 Edirne Yılı' etkinlikleri başladı - Son Dakika

TRAFİK plaka kodu 22 olan Edirne 'de, belediye meclisinin aldığı kararla, '2022 yılı Edirne Yılı' ilan edildi. Etkinliklere Vali Ekrem Canalp 'ı meclis üyeleriyle birlikte ziyaret ederek başlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan , 2022'de yapılacak etkinlikleri anlattı.

Plaka kodu 22 olan Edirne'de belediye meclisinin aldığı kararla '2022 Edirne Yılı' ilan edildi. Edirne Yılı'nın ilk etkinliğinde Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis üyeleriyle Vali Ekrem Canalp'ı ziyaret etti. Vali Canalp'a, 'Edirne Kırmızısı' rengindeki Türk bayrağını hediye eden Gürkan, 2022'nin Edirne için özel bir yıl olduğunu belirterek, "Bugün 2022'nin ilk iş günü. Edirne Belediye meclisimizde oy birliğiyle almış olduğumuz kararla 2022'yi Edirne yılı ilan etmiştik. 2022 sadece Edirne'nin değil tüm Türkiye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı. Bu vesileyle bize bir kez daha bu toprakları vatan yapan Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Gazilerimizi anıyoruz. Tabi bütün Türkiye'nin kurtuluş yıl dönümü ama plakamızın 22 olması nedeniyle biz 2022'yi özel addettik. Bu bağlamda 2022 yılı boyunca birçok etkinlik planladık. Belediye meclisimizden oluşan bir danışma kurulumuz var. Birlikte planlar yaptık" dedi.