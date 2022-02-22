"2022 Edirne Yılı" kapsamında 168 etkinlik yapılacak - Son Dakika

Edirne Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla ilan edilen "2022 Edirne Yılı" kapsamında, 14 başlıkta 168 etkinlik yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki bir tesiste düzenlenen lansman toplantısında, her yıl 22 Şubat'ın dünyada "Edirne Günü" olarak kutlanacağını belirtti.

Gürkan, "Sosyal medyada kendiliğinden gündem oluştu, 22.02.2022 Edirneliler Günü diye. Bizim yönlendirmemizle olan bir şey değil. Dünyanın neresinde olursa olsun yüreğinde Edirne'yi yaşatanlar tarafından sosyal medyada kendiliğinden bir adım başlatıldı." dedi.

Aylar öncesinden çalışmalara başladıklarını ifade eden Gürkan, Edirne Yılı Eylem Planı çerçevesinde 14 başlıkta 168 etkinlik yapılacağını kaydetti.

Geçmişte Kırkpınar'da yemek, güzellik, gürbüz çocuk yarışmalarının yapıldığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'da at yarışları da yapılırdı. Tabii bunların bir çoğu unutuldu gitti. Tekrar bunları anmak istiyoruz. 2022'de, Kırkpınar'ın 661. yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri At Koşusu'nu Türkiye Jokey Kulübü ile görüşerek tekrar başlatacağız. Tüm sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu serhat şehrine nice yüz yıllar, nice bin yıllar diliyoruz. Seni seviyoruz Edirnem, kurtuluşunun 100. yılı bir kez daha kutlu olsun."

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri de katıldı.