2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası için aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Genel Kurulu'nda ev sahibi ülke seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, oylamada Türkiye'nin diğer aday ülkeler İsviçre ve Bulgaristan'ı bir oy fark ile geride bırakması sonucu haziran ayında yapılması planlanan 2022 Eskrim Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın Antalya'da düzenlenmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEF Başkanı Murat Atalı, Türkiye'de böylesine önemli bir organizasyonun yapılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli sporcularla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini anlatan Atalı, "Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek diğer ülke eskrimcileri ve kafilelerini layığıyla ağırlamak için tüm gayretimizle çalışacağız. Ülkemiz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda defalarca kendini kanıtlamıştır. Biz de bakanlığımız ile birlikte bunlara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bu anlamda bizlerden desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.