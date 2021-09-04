Üye Girişi
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

04.09.2021 22:38
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı), System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından düşürülünce hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada Enes Ünal'ın kullandığı penaltıda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kaan Ayhan kafa pasıyla topu çevirdi. Altıpasta bulunan Mert Müldür'ün vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çıkardı.

20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sol tarafından şutunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada orta sahada topu alan Tjay de Barr'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx

Cebelitarık: Dayle Coeling x, Graeme Torrilla x, Roy Chipolina x, Aymen Mouelhi xx, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 ?), John Sergeant x, Scott Wiseman x, Julian Valarino x, Tjay de Barr x, Kian Ronan x, Anthony Hernandez x

Yedekler: Yedekler: Gibraltar, Goldwin, Banda, Jolley, J. Chipolina, Bosio, Felipez, Badr, Styche, Morgan, E. Santos, J. Coombes

Teknik Direktör: Julio Ribas

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Zeki Çelik x, Kaan Ayhan x, Çağlar Söyüncü x, Mert Müldür x, Taylan Antalyalı x, Efecan Karaca x, Orkun Kökçü x, Yusuf Yazıcı x, Kerem Aktürkoğlu x, Enes Ünal x

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay de Barr (Cebelitarık)

(İHA)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

2022 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti lideri Akşener'den 23:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim 22:52 "Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 22:26 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi
Çaresiz kalınca iş başa düştü! Tulumbadan su içen fil milyonlarca kez izlendi 22:05 Çaresiz kalınca iş başa düştü! Tulumbadan su içen fil milyonlarca kez izlendi Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler 21:30 Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Cebelitarık'ta fark 2'ye çıktı! Hakan Çalhanoğlu sonradan girip golünü attı 20:27 Cebelitarık'ta fark 2'ye çıktı! Hakan Çalhanoğlu sonradan girip golünü attı
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 19:18 Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
16:48 Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı
"Bizi niye verem ettin!" diyen Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'i çok sert eleştirdi         
23:17
Asansörün altında kalan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi Asansörün altında kalan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi         
22:55
Derya Şensoy'dan vefat eden babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım: Bir gün gene gelecek Derya Şensoy'dan vefat eden babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım: Bir gün gene gelecek         
22:47
Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı Cebelitarık kalecisi kariyerinde ilk kez Enes'in penaltısını kurtardı! Taraftarlar, Şenol Güneş'e fena patladı         
22:21
Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti         
22:01
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı         
16:25
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 23:37:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement