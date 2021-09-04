2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay de Barr (Cebelitarık)

Cebelitarık: Dayle Coeling x, Graeme Torrilla x, Roy Chipolina x, Aymen Mouelhi xx, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 ?), John Sergeant x, Scott Wiseman x, Julian Valarino x, Tjay de Barr x, Kian Ronan x, Anthony Hernandez x

43. dakikada orta sahada topu alan Tjay de Barr'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

20. dakikada Yusuf Yazıcı 'nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu 'nun ceza sahası içi sol tarafından şutunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

2. dakikada Kaan Ayhan 'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından düşürülünce hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi.

A Milli Futbol Takımı , 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İYİ Parti lideri Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt: Milletimle beraberim

1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi