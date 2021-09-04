2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay de Barr (Cebelitarık)

Cebelitarık: Dayle Coeling x, Graeme Torrilla x, Roy Chipolina x, Aymen Mouelhi x, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 x), John Sergeant x, Scott Wiseman x, Julian Valarino x, Tjay de Barr x (Styche dk. 73 x), Kian Ronan x, Anthony Hernandez x (Jamie Coombes dk. 69 x)

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile verkaçından sonra defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Tjay de Barr'ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

A Milli Futbol Takımı , 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık 'ı 3-0 mağlup etti.

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