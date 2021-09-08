2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Hollanda: 3 Türkiye: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşıyor.

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