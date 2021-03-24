2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 - Hollanda: 0 (İlk yarı)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol tarafta topu alan Hakan Çalhanoğlu pasını ceza sahası dışındaki Burak Yılmaz'a verdi. Burak'ın kaleyi karşıdan görerek yaptığı vuruşta savunmadan sekerek yön değiştiren top ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Depay'ın pasında ceza sahası içine topla giren Malen'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

27. dakikada Depay sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Okay, Malen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Burak yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde de Ligt'in kafa vuruşunda top direkten dönerken, çizgi üzerinde tehlikeyi son anda Okay önledi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx

Türkiye: Uğurcan xx, Zeki xx, Ozan xx, Çağlar xx, Umut xxx, Okay xxx, Yusuf xx, Ozan xx, Hakan xx, Kenan xx, Burak xxx

Yedekler: Mert, Altay, Mert, Orkun, Dorukhan, Cenk Tosun, Taylan, Enes, Caner, Deniz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hollanda: Cillessen xx, Tete xx, de Ligt xx, Blind xx, Wijndal xx, de Room xx, Wijnaldum xx, de Jong xx, Berghuis xx, Malen xx, Depay xx

Yedekler: Krul, Stekelenburg, Veltman, Klassen, Bergwijn, Babel, Aanholt, Gravenberch, Stengs, Luuk de Jong, Van de Beek, Dumfries

Teknik Direktör: Frank de Boer

Goller: Burak Yılmaz (dk. 15 ve 35 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Kenan, Ozan (Türkiye)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)